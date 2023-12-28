Окупанти атакували Донеччину: двоє людей постраждали

Російські окупанти минулої доби, 27 грудня, обстріляли Донецьку область. Внаслідок атаки двох жителів травмовано. Про це повідомив в.о. голови Донецької ОВА Ігор Мороз.



«За 27 грудня росіяни поранили 2 мешканців Донецької області: в Авдіївці та Переїзному», — написав він.



Зазначається, що загальна кількість жертв по області з початку повномасштабної війни вказана без урахування Маріуполя та Волновахи.



З початку повномасштабної війни в Донецькій області окупанти вбили 1801 особу, ще 4421 — поранено.



Нагадаємо, у Донецьку чоловік постраждав внаслідок скидання вибухонебезпечного предмета з безпілотника.