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Россия потеряла за сутки более 130 единиц техники

28 декабря 2023, 08:40

Россия потеряла за сутки более 130 единиц техники

В результате боев за прошедшие сутки страна-оккупант потеряла более 130 единиц российской техники, включая 27 танков. Об этом говорится в отчете Генштаба ВСУ. 

Общие боевые потери противника личного состава ориентировочно составили более 920 человек, включая 42 боевых бронированных машин, 15 артиллерийских систем, по одной системе РСЗО и ПВО.

К тому же россияне лишились 40 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также семи единиц специальной техники.

Напомним во вторник, 26 декабря, Вооруженные силы Украины при ударе по Феодосии уничтожили находящийся на вооружении Черноморского флота ВМФ России российский десантный корабль «Новочеркасск».

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