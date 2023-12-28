Россия потеряла за сутки более 130 единиц техники

В результате боев за прошедшие сутки страна-оккупант потеряла более 130 единиц российской техники, включая 27 танков. Об этом говорится в отчете Генштаба ВСУ.



Общие боевые потери противника личного состава ориентировочно составили более 920 человек, включая 42 боевых бронированных машин, 15 артиллерийских систем, по одной системе РСЗО и ПВО.



К тому же россияне лишились 40 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также семи единиц специальной техники.



Напомним во вторник, 26 декабря, Вооруженные силы Украины при ударе по Феодосии уничтожили находящийся на вооружении Черноморского флота ВМФ России российский десантный корабль «Новочеркасск».