Росія втратила за добу понад 130 одиниць техніки

В результаті боїв минулої доби країна-окупант втратила понад 130 одиниць російської техніки, включаючи 27 танків. Про це йдеться у звіті Генштабу ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника особового складу орієнтовно склали понад 920 осіб, включаючи 42 бойові броньовані машини, 15 артилерійських систем, по одній системі РСЗВ та ППО.



До того ж росіяни втратили 40 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також сім одиниць спеціальної техніки.



Нагадаємо у вівторок, 26 грудня, Збройні сили України при ударі по Феодосії знищили російський десантний корабель «Новочеркаськ», що знаходиться на озброєнні Чорноморського флоту ВМФ Росії.