На оккупированной Луганщине РФ поставит на воинский учет юношей 2007 года рождения и старше

Глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник издал так называемый указ о создании в 2024 году комиссий по первоначальной постановке на воинский учет юношей 2007 года рождения и старших возрастов на оккупированной РФ территории Луганской области.



«В период с 10.01.2024 по 31.03.2024 провести первоначальную постановку на воинский учет граждан мужского пола 2007 года рождения, а также граждан мужского пола старших возрастов, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете в военных комиссариатах «Луганской Народной Республики», в период с 10.01.2024 по 31.12.2024», — говорится в бумаге.



Руководителям «государственных органов», а также предприятий, учреждений и организаций необходимо будет «обеспечить выполнение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением первоначальной постановки граждан на воинский учет».



«МВД ЛНР» на основании запросов военкоматов предписано «производить розыск и, при наличии законных оснований, осуществлять задержание граждан, уклоняющихся от воинского учета».



Согласно российскому законодательству первоначальная постановка граждан на воинский учет осуществляется в год достижения ими возраста 17 лет.



Напомним, в оккупированных населенных пунктах Луганской области захватчики мобилизуют студентов дневной формы обучения для войны против Украины.