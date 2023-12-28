Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

На оккупированной Луганщине РФ поставит на воинский учет юношей 2007 года рождения и старше

28 декабря 2023, 15:51

На оккупированной Луганщине РФ поставит на воинский учет юношей 2007 года рождения и старше

Глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник издал так называемый указ о создании в 2024 году комиссий по первоначальной постановке на воинский учет юношей 2007 года рождения и старших возрастов на оккупированной РФ территории Луганской области.

«В период с 10.01.2024 по 31.03.2024 провести первоначальную постановку на воинский учет граждан мужского пола 2007 года рождения, а также граждан мужского пола старших возрастов, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете в военных комиссариатах «Луганской Народной Республики», в период с 10.01.2024 по 31.12.2024», — говорится в бумаге.

Руководителям «государственных органов», а также предприятий, учреждений и организаций необходимо будет «обеспечить выполнение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением первоначальной постановки граждан на воинский учет».

«МВД ЛНР» на основании запросов военкоматов предписано «производить розыск и, при наличии законных оснований, осуществлять задержание граждан, уклоняющихся от воинского учета».

Согласно российскому законодательству первоначальная постановка граждан на воинский учет осуществляется в год достижения ими возраста 17 лет.

Напомним, в оккупированных населенных пунктах Луганской области захватчики мобилизуют студентов дневной формы обучения для войны против Украины.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Места
ЛНР
События
воинский учет

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:10
За осень оккупанты вывезли в РФ более 10 тысяч украинских детей
15:55
РФ существенно занизила количество погибших в результате подрыва Каховской ГЭС — АР
15:51
На оккупированной Луганщине РФ поставит на воинский учет юношей 2007 года рождения и старше
15:20
В суд передали дела о госизмене и коррупции экс-мэра Святогорска
13:38
Прокуратура назвала вероятных подозреваемых в расстреле украинских пленных
11:35
В РФ рассказали, сколько выдали удостоверений и перерегистрировали автомобилей в оккупации
09:59
ВСУ продвинулись к западу от Горловки — ISW
09:20
За сутки на Херсонщину прилетело 404 снаряда оккупантов, есть погибший и раненые — ОВА
08:30
Подрыв Каховской дамбы повлиял на контрнаступление ВСУ — ISW
08:00
В Севастополе ночью прогремели взрывы
23:17
Донецк, Луганск и не только: Главные события 27 декабря
20:30
Украинские военные опубликовали фото сдавшихся в плен россиян
19:10
Появился новый спутниковый снимок затопленного «Новочеркасска»
18:30
«ДНР»: в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ранен мужчина в оккупированном Донецке
16:59
Военные РФ изменили тактику запуска ударных беспилотников — Гуменюк
16:50
Россияне на оккупированных территориях продолжают открывать новые госпитали в школах и домах культуры
16:40
Среди погибших моряков «Новочеркасска» могли быть срочники — СМИ
15:59
Оккупанты в Бердянске не отдают родителям тела убитых украинских подростков
15:20
Российские военные снова расстреляли пленных украинских бойцов
14:35
В 2024 году на фронте будет еще тяжелее — Тарнавский
все новости
17:33
В Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком
17:10
За осень оккупанты вывезли в РФ более 10 тысяч украинских детей
16:57
Омбудсмен Дмитрий Лубинец прибыл на Донетчину и обсудил эвакуацию гражданских и обмен военнопленными
16:34
Оккупанты устроили штурм Синьковки: ВСУ уничтожили технику и 30 россиян
16:05
Зеленский назначил Вадима Филашкина главой Донецкой ОГА
15:55
РФ существенно занизила количество погибших в результате подрыва Каховской ГЭС — АР
15:51
На оккупированной Луганщине РФ поставит на воинский учет юношей 2007 года рождения и старше
15:20
В суд передали дела о госизмене и коррупции экс-мэра Святогорска
14:59
Спасатели эвакуировали четырех местных жителей из Авдеевки
14:47
По селу возле Купянска оккупанты нанесли авиаудар, ранены три женщины
14:45
В Константиновке остаются почти 2000 несовершеннолетних детей
13:38
Прокуратура назвала вероятных подозреваемых в расстреле украинских пленных
13:35
В Киеве подростки совершали преступления, следуя примеру российского сериала — полиция
13:15
Полицейские не хотят заниматься раздачей повесток
12:17
Войска РФ ударили по Волчанску: есть погибшая и раненая, загорелось авто
11:58
В России быстро заканчиваются лейтенанты: Москва ускоряет обучение младших офицеров
11:55
В Славянске Донецкой области построили зимние вольеры для контактного зоопарка
11:35
В РФ рассказали, сколько выдали удостоверений и перерегистрировали автомобилей в оккупации
10:59
Оккупанты обстреляли ТЭС в Донецкой области: есть повреждения
10:49
Гражданское судно под флагом Панамы подорвалось на мине в Черном море
все новости
ВИДЕО
Спасатели эвакуировали четырех местных жителей из Авдеевки Спасатели эвакуировали четырех местных жителей из Авдеевки
28 декабря, 14:59
Российские военные расстреляли пленных бойцов ВСУ. Скриншот видео Российские военные снова расстреляли пленных украинских бойцов
27 декабря, 15:20
Последствия обстрела вокзала Херсона. Фото: Новости Донбасса Обстрел железнодорожного вокзала Херсона: фото последствий
27 декабря, 13:50
Спутники NASA зафиксировали пожары после удара по Феодосии Спутники NASA зафиксировали пожары после удара по Феодосии
26 декабря, 12:40
Сильный пожар в порту Феодосии. Фото: соцсети ВСУ уничтожили в Крыму российский десантный корабль «Новочеркасск»
26 декабря, 08:00
Марьинка в начале декабря. Фото: соцсети Шойгу доложил Путину о полном захвате Марьинки. В ВСУ опровергли
25 декабря, 19:12
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама