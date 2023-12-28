На окупованій Луганщині РФ поставить на військовий облік юнаків 2007 року народження та старше

Голова угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник видав так званий указ про створення у 2024 році комісій з початкової постановки на військовий облік юнаків 2007 року народження та старшого віку на окупованій РФ території Луганської області.



«У період з 10.01.2024 по 31.03.2024 провести початкову постановку на військовий облік громадян чоловічої статі 2007 року народження, а також громадян чоловічої статі старшого віку, які не перебувають, але зобов'язані перебувати на військовому обліку у військових комісаріатах «Луганської Народної Республіки» у період з 10.01.2024 до 31.12.2024», — йдеться у папері.

Керівникам «державних органів», а також підприємств, установ та організацій необхідно буде «забезпечити виконання заходів, пов'язаних із підготовкою та проведенням початкової постановки громадян на військовий облік».

«МВС ЛНР» на підставі запитів військкоматів наказано «розшукувати і, за наявності законних підстав, здійснювати затримання громадян, які ухиляються від військового обліку».

Згідно з російським законодавством первісна постановка громадян на військовий облік здійснюється в рік досягнення ними віку 17 років.



Нагадаємо, в окупованих населених пунктах Луганської області загарбники мобілізують студентів денної форми навчання для війни проти України.