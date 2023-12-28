Германия заблокировала российские активы на более чем 4 миллиарда евро

В Германии по состоянию на начало декабря 2023 года заблокировано российских активов на сумму 4,1 млрд евро.

Об этом сообщил представитель пресс-службы Министерства финансов ФРГ Ноджинан Ниминде-Дундаденгар, передает «Укринформ».

Отмечается, что в Германии по состоянию на начало декабря в связи с российской войной против Украины санкционировано активов на около 4,1 млрд евро.

По словам представителя пресс-службы Министерства финансов ФРГ, это «замороженные деньги, экономические ресурсы отдельных персон, заблокированные деньги российского центробанка».

Представитель МИД Германии Кристиан Вагнер в свою очередь напомнил не надо забывать, что санкции очень разнообразны, многие из них действуют косвенно, следовательно, не надо их недооценивать.