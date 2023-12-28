Німеччина заблокувала російські активи на більш ніж 4 мільярди євро

У Німеччині станом на початок грудня 2023 року заблоковано російських активів на суму 4,1 млрд. євро.

Про це повідомив представник прес-служби Міністерства фінансів ФРН Ноджінан Німінде-Дундаденгар, повідомляє «Укрінформ».

Зазначається, що в Німеччині станом на початок грудня у зв'язку з російською війною проти України санкціоновано активів близько 4,1 млрд євро.

За словами представника прес-служби Міністерства фінансів ФРН, це «заморожені гроші, економічні ресурси окремих осіб, заблоковані гроші російського центробанку».

Представник МЗС Німеччини Крістіан Вагнер у свою чергу нагадав не треба забувати, що санкції дуже різноманітні, багато з них діють побічно, а отже, не треба їх недооцінювати.