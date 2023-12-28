США предоставили Украине 54-й пакет военной помощи

Соединенные Штаты Америки, в среду27 декабря объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму 250 миллионов долларов.

Об этом сообщается на официальном сайте Минобороны США.

В пакет в частности вошли:

Дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS;

Зенитные ракеты Stinger;

Компоненты системы ПВО;

Дополнительные боеприпасы для высокомобильных ракетных артиллерийских систем HIMARS;

Артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм;

Противотанковые управляемые ракеты (TOW);

Противотанковые ракетные комплексы Javelin и AT-4;

Более 15 миллионов патронов к стрелковому оружию;

Более 15 миллионов патронов к стрелковому оружию; Подрывные боеприпасы для устранения помех;

Запасные части, медицинское оборудование, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.



«Эти силы и средства обеспечат удовлетворение наиболее неотложных потребностей Украины, чтобы дать возможность ее вооруженным силам защищать свой суверенитет и независимость. Лидерство США имеет важное значение для поддержки коалиционных усилий около 50 союзников и партнеров, которые сейчас поддерживают Украину», — говорится в сообщении Пентагона.