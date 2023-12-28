США предоставили Украине 54-й пакет военной помощи

Соединенные Штаты Америки, в среду27 декабря объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму 250 миллионов долларов.
Об этом сообщается на официальном сайте Минобороны США.
В пакет в частности вошли:
- Дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS;
- Зенитные ракеты Stinger;
- Компоненты системы ПВО;
- Дополнительные боеприпасы для высокомобильных ракетных артиллерийских систем HIMARS;
- Артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм;
- Противотанковые управляемые ракеты (TOW);
- Противотанковые ракетные комплексы Javelin и AT-4;
Более 15 миллионов патронов к стрелковому оружию;
- Подрывные боеприпасы для устранения помех;
- Запасные части, медицинское оборудование, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.
«Эти силы и средства обеспечат удовлетворение наиболее неотложных потребностей Украины, чтобы дать возможность ее вооруженным силам защищать свой суверенитет и независимость. Лидерство США имеет важное значение для поддержки коалиционных усилий около 50 союзников и партнеров, которые сейчас поддерживают Украину», — говорится в сообщении Пентагона.