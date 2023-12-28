США надали Україні 54-й пакет військової допомоги

Сполучені Штати Америки в середу 27 грудня оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги на суму 250 мільйонів доларів.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міноборони США.

У пакет зокрема увійшли:

Додаткові набої для зенітно-ракетних комплексів NASAMS;

Зенітні ракети Stinger;

Компоненти системи ППО;

Додаткові боєприпаси до високомобільних ракетних артилерійських систем HIMARS;

Артилерійські снаряди калібру 155 та 105 мм;

Протитанкові керовані ракети (TOW);

Протитанкові ракетні комплекси Javelin та AT-4;

Понад 15 мільйонів патронів до стрілецької зброї;

Понад 15 мільйонів патронів до стрілецької зброї; Підривні боєприпаси для усунення перешкод;

Запасні частини, медичне обладнання, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.



«Ці сили та засоби забезпечать задоволення найнагальніших потреб України, щоб дати можливість її збройним силам захищати свій суверенітет та незалежність. Лідерство США має важливе значення для підтримки коаліційних зусиль близько 50 союзників та партнерів, які зараз підтримують Україну», — йдеться у повідомленні Пентагону.