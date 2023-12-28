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США надали Україні 54-й пакет військової допомоги

28 грудня 2023, 21:42

США надали Україні 54-й пакет військової допомоги

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