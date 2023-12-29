Россия атаковала Харьков ракетами, известно как минимум о восьми «прилетах»

В ночь на пятницу, 29 декабря, Харьков подвергся массированной ракетной атаке. В областном центре прогремело не менее восьми взрывов, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Он отметил, что город был атакован, предположительно, двумя видами ракет — С-300 и Х-22.

Терехов добавил, что в настоящий момент известно по меньшей мере о восьми прилетах по городу, предварительно, в Киевском и Холодногорском районах, но информация уточняется. В городе возникли проблемы с подачей электроэнергии для транспорта, Поэтому пока задействовали троллейбусы на автономном ходу.

Кроме того, соцсети сообщают о взрыве в Черкассах.

Также ряд взрывов произошел во Львове. Россияне выпустили по городу беспилотники, которые сбивают воины противовоздушной обороны. Мэр сообщил о двух прилетах.

Напомним, этой ночью в Одессе обломок БПЛА попал в многоэтажку, где произошел пожар.