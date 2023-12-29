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Росія атакувала Харків ракетами, відомо як мінімум про вісім «прильотів»

29 грудня 2023, 08:00

Росія атакувала Харків ракетами, відомо як мінімум про вісім «прильотів»

У ніч на п'ятницю, 29 грудня, Харків зазнав масованої ракетної атаки. В обласному центрі прогриміло щонайменше вісім вибухів, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Він зазначив, що місто було атаковане, ймовірно, двома видами ракет — С-300 та Х-22.

Терехов додав, що зараз відомо щонайменше про вісім «прильотів» по місту, попередньо, у Київському та Холодногірському районах, але інформація уточнюється. У місті виникли проблеми з подачею електроенергії для транспорту. Тому поки що задіяли тролейбуси на автономному ході.

Крім того, соцмережі повідомляють про вибух у Черкасах.

Також низка вибухів сталася у Львові. Росіяни випустили по місту безпілотники, які збивають воїни протиповітряної оборони. Мер повідомив про два «прильоти».

Нагадаємо, цієї ночі в Одесі уламок БПЛА потрапив у багатоповерхівку, де сталася пожежа.

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