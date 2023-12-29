РФ применила все виды вооружения, кроме «Калибров» во время атаки на Украину 29 декабря — Игнат

Россия во время массированной атаки по Украине 29 декабря применила все виды вооружения, кроме «Калибров». Причем, мишенью были не конкретные объекты, а вся территория Украины. Об этом сообщил спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время телемарафона.

«Агрессор нанес массированный ракетный удар разными средствами воздушного нападения. Фактически летело все, только «Калибров» не было, а так и «Кинжалы» мы видели, и баллистику, и С-300, и крылатые ракеты, которые до сих пор еще находятся на наших радарах, еще западная часть Украины. Далее видим применение «шахедов». Также летели с юго-восточного направления, применяли ракеты Х-22 или Х-32», — рассказал он.

По словам Игната, около 18 стратегических бомбардировщиков Ту-95 были задействованы.

«По предварительной информации, использовались ракеты Х-101, Х-555. Собственно, мы видим, что действительно мощный удар нанес противник. Есть сбития. К сожалению, есть и пострадавшие», — констатировал спикер.

По словам Игната, мишенью агрессора была вся Украина.

«Мишенью была Украина, потому что столько красного на наших мониторах очень давно не было видно. Карта фактически вся была в воздушных целях агрессора — по всем областям, по всем направлениям», — сказал он, отметив, что оккупанты сначала провели разведку боем дронами, а затем запустили ракеты разных типов.

Напомним, Россия сегодня, 29 декабря, массированно атаковала Украину. В четырех крупных городах Украины в результате атаки горят дома.