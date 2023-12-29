РФ застосувала всі види озброєння, окрім «Калібрів» під час атаки на Україну 29 грудня — Ігнат

Росія під час масованої атаки по Україні 29 грудня застосувала всі види озброєння, окрім «Калібрів». Причому мішенню були не конкретні об'єкти, а вся територія України. Про це повідомив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час телемарафону.

«Агресор завдав масованого ракетного удару різними засобами повітряного нападу. Фактично летіло все, тільки «Калібрів» не було, а так і «Кинджали» ми бачили, і балістику, і С-300, і крилаті ракети, які ще й досі перебувають на наших радарах, ще західна частина України. Далі бачимо застосування «шахедів». Також летіли з південно-східного напрямку, застосовували ракети Х-22 чи Х-32», — розповів він.

За словами Ігната, близько 18 стратегічних бомбардувальників Ту-95 було задіяно.

За попередньою інформацією, використовувалися ракети Х-101, Х-555. Власне, ми бачимо, що справді потужний удар завдав супротивник. Є збитки. На жаль, є і постраждалі», — констатував речник.

За словами Ігната, мішенню агресора була вся Україна.

«Мішенню була Україна, бо стільки червоного на наших моніторах дуже давно не було видно. Карта фактично вся була в повітряних цілях агресора — за всіма областями, за всіма напрямами», — сказав він, зазначивши, що окупанти спочатку провели розвідку боєм дронами, а потім запустили ракети різних типів.

Нагадаємо, Росія сьогодні, 29 грудня, масовано атакувала Україну. У чотирьох великих містах України внаслідок атаки горять будинки.