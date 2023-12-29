В Днепре есть попадание в торговый центр и роддом: четверо погибших, более десятка пострадавших

Оккупанты атаковали Днепр. Фото: Сергей Лысак

В Днепре в результате утренней ракетной атаки россиян есть погибшие и пострадавшие. Кроме того, в городе поврежден торговый центр, частный дом и роддом. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.



«Враг атаковал ракетами. Предварительно пострадали около полутора десятков человек. Четыре – погибли», — написал он.



По информации Лысака, поврежден частный дом, шестиэтажное здание и роддом.



Как сообщает «Суспільне», в здании медицинского учреждения выбиты окна. Погибших и раненых нет.



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Начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал, что возросло количество погибших и пострадавших.



«Поэтому сейчас уже 5 жертв. Увеличилось количество и пострадавших. Их — более 20. Поисково-спасательная операция продолжается. Под завалами могут быть люди», — написал он.



Напомним, утром 29 декабря в Днепре прогремели взрывы.