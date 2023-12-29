У Дніпрі є влучання в торговий центр та пологовий будинок: четверо загиблих, понад десяток постраждалих

Окупанти атакували Дніпро. Фото: Сергій Лисак

У Дніпрі внаслідок ранкової ракетної атаки росіян є загиблі та постраждалі. Крім того, у місті пошкоджено торговий центр, приватний будинок та пологовий будинок. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.



«Ворог атакував ракетами. Попередньо постраждали близько півтора десятка людей. Чотири — загинули», — написав він.



За інформацією Лисака, пошкоджено приватний будинок, шестиповерхову будівлю та пологовий будинок.



Як повідомляє «Суспільне», у будівлі медичного закладу вибито вікна. Загиблих та поранених немає.



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Начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів, що зросла кількість загиблих та постраждалих.



«Тож на зараз вже 5 жертв. Збільшилась кількість й постраждалих. Їх — понад 20. Пошуково-рятувальна операція триває. Під завалами можуть бути люди», — написав він.



Нагадаємо, вранці 29 грудня у Дніпрі прогриміли вибухи.