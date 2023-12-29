«Один из самых сложных участков фронта»: Зеленский посетил Авдеевку

Президент Украины Владимир Злеленский посетил Авдеевку в Донецкой области. Об этом президнт сообщил в своем видеообращении 29 декабря.

Зеленский акцентировал, что посетил позиции 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко.

«Один из самых сложных участков фронта. Поблагодарил воинов лично. Обсудили с командиром оборонительную ситуацию, основные потребности. Отметил лучших воинов государственными наградами и вручил «Золотую Звезду» Героя Украины младшему сержанту Игорю Тимощуку», — сказал Зеленский.

Также глава государства поблагодарил всех, кто на передовой, за службу, за этот год, который вся страна выстояла именно благодаря таким воинам.