«Одна з найскладніших ділянок фронту»: Зеленський відвідав Авдіївку

Президент України Володимир Злеленський відвідав Авдіївку на Донеччині. Про це президент повідомив у своєму відеозверненні 29 грудня.

Зеленський наголосив, що відвідав позиції 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

«Одна з найскладніших ділянок фронту. Подякував воїнам особисто. Обговорили із командиром оборонну ситуацію, основні потреби. Відзначив найкращих воїнів державними нагородами та вручив «Золоту Зірку» Героя України молодшому сержанту Ігорю Тимощуку», — сказав Зеленський.

Також глава держави подякував усім, хто на передовій, за службу, за цей рік, який вся країна вистояла саме завдяки таким воїнам.