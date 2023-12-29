Военные РФ обстреляли Никополь из артиллерии

Российские военные, в пятницу 29 декабря обстреляли из артиллерии Никополь в Днепропетровской области. В результате атаки пострадали трое мужчин.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

«От артиллерийских обстрелов врага. Их было 5. А еще — дронов-камикадзе, которые россияне направляли на районный центр, Мировскую и Марганецкую громады», — говорится в сообщении.

В результате обстрела ранения получили трое мужчин: одному - 49, и он госпитализирован. Двум - по 29. Их состояние удовлетворительное, поэтому будут лечиться дома.