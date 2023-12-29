Військові РФ обстріляли Нікополь із артилерії

Російські військові у п'ятницю 29 грудня обстріляли з артилерії Нікополь у Дніпропетровській області. Внаслідок атаки постраждали троє чоловіків.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВ Сергій Лисак.

«Від артилерійських обстрілів ворога. Їх було 5. А ще — дронів-камікадзе, які росіяни направляли на районний центр, Мирівську та Марганецьку громади», — йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілу поранення отримали троє чоловіків: одному - 49, і його госпіталізовано. Двом - по 29. Їхній стан задовільний, тому лікуватимуться вдома.