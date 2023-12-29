В Польше не нашли признаков падения российской ракеты

В Польше вблизи границы с Украиной, где, как считают, российская ракета нарушила воздушное пространство, завершилась поисковая операция.

Об этом сообщил представитель Люблинского воеводского управления полиции подполковник Анджей Фиолек сообщил PAP.

«Сейчас мы больше сосредотачиваемся на установлении возможных свидетелей; установлении того, где ее видели», — добавил он.

Ранее, Генеральный штаб Войска Польского заявил, что воздушное пространство Польши в пятницу, 29 декабря, нарушила российская ракета.