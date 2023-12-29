Во время атаки РФ на Украину воздушное пространство Польши нарушил неустановленный объект

Во время массированного ракетного удара россиян по территории Украины польское воздушное пространство нарушил неустановленный объект. Об этом сообщает Оперативное командование Вооруженных сил Польши в своем Х (ex-Twitter).



Сообщается, что с момента пересечения границы до исчезновения сигнала объект наблюдался радиолокационными средствами системы противовоздушной обороны страны.



Польское издание Wiadomosci отмечает, что ракета была замечена в окрестностях населенного пункта Вожучин-Кукроня Грубешивского уезда Люблинского воеводства.



По свидетельству польских СМИ, объект упал в районе вышеупомянутого населенного пункта, в результате падения местные жители не пострадали.



По информации «Речи Посполитой», объект был замечен Центром воздушных операций Командования воздушных операций и упал недалеко от Грубешива недалеко от границы с Украиной.



Информации о пострадавших пока нет. Службы ведут поиск к юго-востоку от Замосца. К участию в поисковой операции приступили польские солдаты, поисково-спасательные группы и вертолет.



Напомним, сегодня 29 декабря было уничтожено 114 из 158 воздушных целей: 27 дронов Shahed-136/131 и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55