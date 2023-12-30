На Донбассе ВСУ продвинулись к югу от Спорного — ISW

Украинские войска продолжают вести упорные бои с оккупантами на нескольких направлениях. ВСУ продвинулись к югу от Спорного, что в 27 километрах северо-восточнее Бахмута. Об этом сообщил Институт изучения войны (ISW).

Геолокационные кадры, опубликованные 27 декабря, показывают, что украинские силы продвинулись к югу от Спорного (27 км к северо-востоку от Бахмута).

Российский военный блоггер утверждал, что «туман войны» омрачает ситуацию на северо-востоке от Бахмута у Северска, но якобы нет никаких признаков крупных наступательных операций Украины или России на этом направлении.

Украинские и российские источники утверждают, что позиционные бои продолжались к западу от Бахмута в районе Богдановки, Хромового и Ивановского и юго-западнее Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки.

Опубликованные 29 декабря геолокационные кадры указывают на то, что российские войска якобы продвинулись к северо-востоку от Водяного (7 км к юго-западу от Авдеевки).

Украинские и российские источники утверждали, что позиционные бои продолжались северо-западнее Авдеевки вблизи Очеретино, Новобахмутовки и Степового; юго-восточнее промзоны; юго-западнее Северного, Первомайского, Невельского.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что российские войска атакуют небольшими ударными группами без поддержки бронетехники, а в некоторых случаях и без артиллерии, полагаясь вместо этого на огонь из стрелкового оружия.

Машовец добавил, что подразделения российской 15-й, 21-й, 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады и 35-я отдельная гвардейская ОМСБр пытаются продвигаться к юго-западу и юго-западу от Авдеевки.

Российские и украинские войска 29 декабря продолжали позиционные бои западнее и юго-западнее города Донецка, но подтвержденных изменений линии фронта в этом районе не было. Позиционные бои продолжались у Марьинки и Новомихайловки.