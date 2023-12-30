На Донбасі ЗСУ просунулися на південь від Спірного — ISW

Українські війська продовжують вести запеклі бої з окупантами на кількох напрямках. ЗСУ просунулися на південь від Спірного, що за 27 кілометрів на північний схід від Бахмута. Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри, опубліковані 27 грудня, показують, що українські сили просунулися на південь від Спірного (27 км на північний схід від Бахмута).

Російський військовий блогер стверджував, що «туман війни» затьмарює ситуацію на північному сході від Бахмута у Сіверська, але нібито немає жодних ознак великих наступальних операцій України чи Росії на цьому напрямі.

Українські та російські джерела стверджують, що позиційні бої тривали на захід від Бахмута в районі Богданівки, Хромового та Іванівського та на південний захід від Клещіївки, Андріївки та Курдюмівки.

Опубліковані 29 грудня геолокаційні кадри вказують на те, що російські війська нібито просунулися на північний схід від Водяного (7 км на південний захід від Авдіївки).

Українські та російські джерела стверджували, що позиційні бої тривали на північний захід від Авдіївки поблизу Очеретино, Новобахмутівки та Степового; на південний схід від промзони; на південний захід від Північного, Первомайського, Невельського.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що російські війська атакують невеликими ударними групами без підтримки бронетехніки, а в деяких випадках і без артилерії, натомість покладаючись на вогонь зі стрілецької зброї.

Машовець додав, що підрозділи російської 15-ї, 21-ї, 74-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади та 35-а окрема гвардійська ОМСБр намагаються просуватися на південний захід та південний захід від Авдіївки.

Російські та українські війська 29 грудня продовжували позиційні бої на захід і на південний захід від міста Донецька, але підтверджених змін лінії фронту в цьому районі не було. Позиційні бої тривали у Мар'їнки та Новомихайлівки.