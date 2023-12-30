До девяти человек увеличилось количество погибших из-за российского ракетного удара в Запорожье, объявлен траур

Число жертв ракетного удара по Запорожью увеличилось до девяти человек, 30 декабря в городе объявлено днем траура. Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

«В Запорожье объявлен день траура по погибшим от вчерашнего российского ракетного удара. 29 декабря в нашем городе оккупанты жестоко оборвали жизнь девяти невинных мирных людей», — написал он в телеграм-канале в субботу.

Ранее сообщалось, что в результате российского ракетного удара 29 декабря в Запорожье погибло семь человек.