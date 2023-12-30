До дев'яти осіб збільшилася кількість загиблих через російський ракетний удар у Запоріжжі, оголошено жалобу

Число жертв ракетного удару по Запоріжжю збільшилося до дев'яти осіб, 30 грудня у місті оголошено днем жалоби. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

«У Запоріжжі оголошено день жалоби за загиблими від вчорашнього російського ракетного удару. 29 грудня у нашому місті окупанти жорстоко обірвали життя дев'яти безневинних мирних людей», — написав він у телеграм-каналі у суботу.

Раніше повідомлялося, що внаслідок російського ракетного удару 29 грудня у Запоріжжі загинуло семеро людей.