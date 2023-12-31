В Селидово оккупанты убили двух гражданских, еще 6 — получили ранения

Оккупанты обстреляли Селидово. Фото: Вадим Филашкин

Оккупационные войска РФ вчера вечером, 30 декабря, атаковали Селидово Донецкой области. Количество пострадавших и погибших значительно возросло. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«Вчера россияне дважды били по городу: днем ракетой Искандер, а ночью тремя ракетами С-300. От этих ударов погибли 2 человека, 12 получили ранения. Все раненые получили необходимую медицинскую помощь», — написал глава региона.



Отмечается, что повреждения разной степени получили 38 частных домов, 6 многоэтажек, а также учебное заведение, общежитие и админздание.



По словам Филашкина, в городе продолжаются восстановительные работы.



Напомним, войска России нанесли удар ракетой «Искандер» по жилому кварталу в Селидово Донецкой области вечером 30 декабря.