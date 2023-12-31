У Селидовому окупанти вбили двох цивільних, ще 6 — отримали поранення

Окупанти обстріляли Селидове. Фото: Вадим Філашкін

Окупаційні війська РФ учора ввечері, 30 грудня, атакували Селидове Донецької області. Кількість постраждалих та загиблих значно зросла. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«Вчора росіяни двічі вгатили по місту: вдень ракетою Іскандер, а вночі — трьома ракетами С-300. Від цих ударів загинули 2 людини, 12 зазнали поранень. Усі поранені отримали необхідну медичну допомогу», — написав глава регіону.



Зазначається, що пошкодження різного ступеня отримали 38 приватних будинків, 6 багатоповерхівок, а також навчальний заклад, гуртожиток та адмінбудівля.



За словами Філашкіна, у місті продовжуються відновлювальні роботи.



Нагадаємо, війська Росії завдали удару ракетою «Іскандер» по житловому кварталу в Селидово Донецької області ввечері 30 грудня.