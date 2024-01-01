«Украина стала сильнее». Новогоднее обращение президента Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к украинцам по случаю наступления нового 2024 года. «Новости Донбасса» приводят полный текст поздравления главы государства.

Дорогой народ! Дорогая Украина!

Скоро заканчивается 2023 год. Еще один год нашей независимости. Еще один год нашей борьбы за независимость. Еще один год войны. Войны за свою землю. За нашу свободу. Друг за друга.



Спросив миллионы украинцев о том, каким был этот год, можно получить миллионы разных ответов. Каждый вспомнит что-то свое. Вспомнит кого-то своего. У каждого есть то, из-за чего улыбнуться. Потому что удалось. У каждого есть то, из-за чего заплакать. Из-за потерь. Каждый из нас в этом году боролся, работал, ждал, помогал, жил и надеялся. По-своему. Каждый.



Но каждый найдет в этом году что-то общее для всех украинцев. Главный итог года, его главное достижение: Украина стала сильнее. Украинцы стали сильнее.



676 дней назад нам всем был брошен вызов. Со всех сторон на нас летели ракеты, со всех направлений на нас шла вражеская навала.



676 дней назад на этом же месте я обращался к вам, украинцам, и сообщал о начале полномасштабной войны. Мы тогда не знали, что нас ждет впереди. Многие не верили, что мы выдержим неделю. Мало кто верил, что переживем 2022 год, не говоря уже о том, что мы выстоим 23-й. А сегодня мы встречаем 2024 год.



Украина жива. Украина живет. Украина борется и сражается. Украина движется, Украина преодолевает путь. Украина добывает. Украина работает. Украина существует. И все вместе – это не новогоднее чудо. Это не сказка, не магия, а заслуга каждого из вас. Каждого из миллионов украинцев. Каждого, кто в течение этого года каждый день и каждую ночь доказывал: украинцы сильнее!



Когда в начале 23-го года, в январе, в феврале, мы пережили, без преувеличения, самую тяжелую зиму в истории. Когда доказали: украинцы сильнее холода и темноты. Сильнее отключений и угрозы блэкаута. Украинцы преодолеют любой дефицит электроэнергии, потому что у них нет дефицита стойкости и храбрости. Мы не исчезли в темноте. Темнота не поглотила нас. Темнота проиграла нам.



Выстояла наша энергетика. Выстояла наша страна. Победила этот год. И я хочу сказать спасибо всем тем, благодаря кому это стало возможным.



Все наши Силы безопасности и обороны. Я горжусь каждым украинским воином. Пока вы есть, есть Украина. Я знаю, как мужественно и героически вы защищаете нас. Все это время. Время тяжелых, упорных ежедневных боев. С первых минут 1 января и до сих пор, даже в новогоднюю ночь, когда украинский воин сражается и не имеет права ослабить. Вы сдерживаете зло, которого стало еще больше. Но которое больше ничего не смогло. Потому что вы дали бой на каждом направлении и каждой нашей улице, в каждом нашем доме. Вы были сильны. Вы не сдали ни одного сине-желтого сердца. Ни одного километра нашей свободы. Это вы. Все наши воины. Каждый и каждая, кто доказывает: украинцы сильнее зла.



И я хочу поблагодарить всех наших людей, хочу поблагодарить наш народ. Всех, кто сегодня здесь. Всем, кому я хочу сказать: я горжусь каждым из вас. Каждым гражданином Украины. Каждым сильным. И я знаю, как всем сегодня непросто. Всем, кто поставил жизнь на паузу. Кто отложил все на потом, на после победы. Все, кто говорит: «Я работаю, и это не подвиг, а обязанность. Я жертвую, и это не подвиг, а норма». Все, кто работает и борется каждый день, потому что знает: войны сами по себе не заканчиваются – войны заканчивают. И победу не получают, не дарят – победу завоевывают.



И для этого сегодня мы должны жить по правилу: либо ты работаешь, либо ты воюешь. Потому что против нас – самая большая в мире террористическая организация. И очевидно, насколько больше мы должны делать, насколько активнее делать, насколько крепче должны быть наше единство и борьба.



Это знает каждый, кто каждый день не спрашивает себя: а что я могу сделать? А живет по формуле «должен делать больше, чем могу». Потому что это значит слово «победить». На нашем языке. Победить, превзойти себя, преодолеть, сделать сверхусилие и сделать больше, чем казалось на первый взгляд. Потому что на самом деле каждый из нас способен на больше.



Это каждый день доказывают наши героические люди. Наши герои. Наши медики, спасающие бойцов на фронте и людей в гражданских городах и селах. Те, кто доказывает: украинцы сильнее боли, ранений и смерти. Это наши пожарные, спасатели, которые показывают: украинцы сильнее огня и завалов. Те, кто доказывает: украинцы сильнее любых обстоятельств, сильнее безвыходицы. Наши учителя, которые учат детей несмотря на войну. Онлайн, вживую или оборудовав школу в харьковском метро. Наши железнодорожники, наши водители, связисты, инженеры. Наши волонтеры, наши дипломаты, украинский бизнес, каждый, кто платит налоги и дает украинцам рабочие места, каждый, кто сеет и собирает урожай и дает украинцам хлеб, каждый, кто дает украинцам убежище, каждый, кто делает снаряды и боеприпасы, кто ремонтирует и строит, восстанавливает и возрождает, каждый день работает, каждый день доказывает: украинцы сильнее усталости. А значит, украинцы сильнее этой войны. 24 февраля убедило нас в этом.



Война многому нас научила. Многое показала. Многое сделала с нами, изменила нас.



Война, к сожалению, разъединяла семьи, забирала сыновей и дочерей и одновременно объединила нас в одну большую семью. И 24 февраля мы делали выбор. И сухая, бесстрастная правда реалий войны заключается в том, что этот выбор был разным. Кто-то остался здесь, в Украине, кто-то убежал, кто-то был заблокирован, кто-то вывозил детей, кто-то пошел на фронт, кто-то спасал других, кто-то спасал свою семью, кто-то уехал и остался там, а кто-то уехал и вернулся домой. В Украину.



И это истории людей, истории парней и девушек. Которые не могли сидеть дома и пошли на фронт. И те, кто больше не мог сидеть за границей, где-то далеко от дома, и вернулся. Поняв и сказав себе: «Мне не все равно. И я нужен здесь. Я нужен победе, я нужен Украине». Тот, кто доказал: я сильнее страха. Те, кто доказал: я сильнее сомнений. Потому что знаю, что однажды придется задать себе вопрос: кто я? Сделать выбор, кем я хочу быть. Жертвой или победителем? Беженцем или гражданином? И каждый знает ответ. И ответ – это Украина. Потому что украинцы сильнее вместе. Так что время быть вместе!





И это время, которого так ждут все те украинцы, которые сейчас находятся на временно оккупированных территориях. Все, кто не потерял Украину в себе. Не дал оккупировать свои головы, свои сердца. Все, кто хранит Украину в своих детях. Хранит наш флаг. Веру в возвращение Украины. Знает, что все ожидания не напрасны. И я хочу, чтобы вы почувствовали нашу благодарность вам за это. И помнили: без каждого из вас Украина будет неполной, неполноценной.

И сегодня мы вместе встречаем Новый год. По нашему времени. И ровно в 12 мы будем вместе петь наш гимн – гимн Украины. С любовью к Украине. И эта любовь – сильнее оккупации. Эта любовь к Украине – движущая сила, которой так боятся захватчики. И Крым, Донбасс, Луганщина, Бердянск, Мелитополь, Мариуполь – все наши – знайте: враги на самом деле вас очень сильно боятся. Не международных организаций с политическими призывами, а украинского духа украинских людей, которые доказали, доказывают и докажут, что мы сильнее. За неволю. Сильнее врага. Сильнее этой войны. Потому что мы – такой народ.



И такой народ вдохновляет – вы видите – весь мир. И такое государство хотят видеть в европейской семье. Это подтверждает решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС. Решение, к которому другие идут десятилетиями. Решение, в которое когда-то было сложно поверить, о котором скептики говорили: «Это не скоро, это не завтра, почти невозможно. Не надейтесь, не верьте, не ждите». Но Украина образца 2023 – целеустремленная, твердая, последовательная, решительная и упорная. Украинцы сильнее любых блокад и вето, неверия или скепсиса. Страна, которая во время войны осуществляет сложные и необходимые реформы и изменения. И как итог – страна, которую сегодня ждут в Евросоюзе. И это уже не просто слова – официальные решения, официальные документы. И этот процесс точно будет иметь логическое завершение – полноправное членство в сильной Европе. Крепкой. От Лиссабона до Луганска.



И это – действительно историческая победа. И таких дипломатических побед в этом году было немало. И все они давались нам непросто. Украинская формула мира, которую уже поддержали 80 стран мира. Гарантии безопасности для Украины, к которым сегодня уже присоединились три десятка государств. «Зерновой коридор», о котором нам говорили: «Вы никогда не сможете без России». Нас блокировали, шантажировали, но мы нашли выход. И нашли, и наш коридор работает, и сегодня им прошло почти 13 миллионов тонн украинского зерна. В этом году украинцы доказывали: мы сильнее лжи, мы сильнее ИПсО. Сильнее отчаяния, раздора, неверия. Сохраняя международную поддержку Украины. Умножая ее. Открывая новые направления, новые перспективы для Украины. Проведя только за этот год 120 встреч на уровне лидеров, которые принесли нам 156 только оборонительных пакетов поддержки. Вновь доказывая: украинцы сильнее любых интриг, за все попытки ослабить мировую солидарность, расшатать коалицию наших союзников. Она же вместо этого выросла. Коалиция «патриотов», воздушная коалиция, танковая коалиция.

И отдельно я хочу поблагодарить каждую страну, которая присоединилась к коалиции по возвращению украинских детей, которых украла Россия. Я благодарю всех наших партнеров за то, что в этом году у нас уже есть «патриоты», «айрисы», «хаймарсы», «насамсы», «гоки», «абрамсы», «леопарды» и многое другое. И наши пилоты уже осваивают F-16, и мы обязательно увидим их в нашем небе. Чтобы наши враги обязательно увидели, что такое настоящая наша ярость.

И в следующем году враг почувствует ярость отечественного производства. Наше оружие, наша техника, артиллерия, наши снаряды, наши дроны, морские «приветы» врагу и как минимум миллион украинских FPV. Всем, чем мы щедро будем угощать. На суше, в воздухе и, конечно, на море. На нашем Черном море. И в этом году враг как никогда раньше почувствовал: ему там не место. И наши действия в Черном море стали черной страницей в истории российского флота.

Это официально могут «подтвердить» их большие десантные корабли, ракетные и патрульные корветы на дне морском. И наш Змеиный теперь без их змей и триколора.

Уважаемые украинцы, украинки!

В течение этого года Украина преодолела 6 тысяч тревог. Почти каждую ночь просыпалась от сирен, спускалась в укрытие, защищая своих детей от вражеских ракет и дронов. И каждую ночь, и каждый день работали наши силы ПВО, героически защищая небо Украины. Чтобы мы 6 тысяч раз могли услышать отбой. И 6 тысяч раз подняться наверх. Подняться вверх. Посмотреть в небо и этим снова доказать: украинцы сильнее террора.

И пусть сколько бы ни выпускал враг ракет, сколько бы ни было обстрелов и атак – подлых, безжалостных, массированных – в стремлении сломать нас, украинцев, запугать, сбить Украину с ног, загнать под землю, мы все равно поднимемся. Потому что тот, кто приносит на нашу землю ад, однажды увидит его из своего окна.



676 дней назад я обращался из этого кабинета, со своего рабочего места.



За моей спиной тогда был рисунок – пейзаж с видами украинской земли. Сегодня за мной – шевроны наших воинов. И каждый из них говорит и о нашей земле, и о нашем небе, и о всей нашей Украине, о наших людях, о том, что смогли, и о том, что сможем. О каждом, кто ушел. И о всех, кто борется. И о всех, кто будет жить на этой земле. И будет гордиться тем, что украинец. Потому что весь мир будет знать: украинцы сильнее!



Я желаю каждому, кто уже нашел себя в нашем общем деле, чтобы рядом с вами всегда были те, кто подставит плечо и не подставит в жизни. Я желаю каждому, кто еще колеблется, в следующем году сделать смелый выбор – защищать свое, свою страну, работать ради нее, помогать, найти себя в своем государстве, потому что это единственное место на земле, где мы все можем сказать о себе: мы дома.



И так же, как прошлого 31 декабря, сегодня мы говорим: «Мы не знаем точно, что принесет нам новый год». Но в этом году можем добавить: «Что бы он ни принес, мы будем сильнее». И сейчас я хочу сказать слова, которые до войны считались банальными, а во время войны – бесценными.



Я желаю вам, вашим семьям, близким, всем-всем родным тепла и здоровья.



Тем, у кого есть родное сердце, – пусть живут долго. Тем, кого потеряли, – пусть останутся в сердце.



Любимым – времени. Времени как можно больше.



Детям – исполнения ваших желаний.



Всем людям – человеческого счастья.



А нашей Украине – победы и мира.



С Новым годом вас, украинцы! С Новым годом, Украина!



Слава Украине!