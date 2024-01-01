В Славянске нетрезвый водитель предлагал патрульным взятку

ДТП в Славянске Фото: патрульная полиция

В Славянске нетрезвый водитель предлагал патрульным неправомерную выгоду. Полицейские передали правонарушителя следственно-оперативной группе.

Об этом сообщает патрульная полиция Славянска и Краматорска.

«Водитель авто Chevrolet не выбрал безопасную скорость движения и выехал за пределы проезжей части — автомобиль совершил наезд на препятствие. К счастью, в результате ДТП травмы никто не получил», — говорится в сообщении.

Уже во время оформления ДТП и общения с водителем патрульные заметили у 56-летнего горожанина признаки алкогольного опьянения.

Пройти досмотр в установленном законом порядке на месте или в медицинском учреждении мужчина отказался. После чего полицейские сообщили водителю о том, что за указанное правонарушение на него будут составлены административные материалы.

Но гражданин, желая уйти от ответственности, предложил патрульным неправомерную выгоду в размере пяти тысяч гривен.

Полицейские предупредили мужчину об уголовной ответственности за такие действия согласно ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УКУ.