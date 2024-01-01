У Слов'янську нетверезий водій пропонував патрульним хабар

ДТП у Слов'янську Фото: патрульна поліція

У Слов'янську нетверезий водій пропонував патрульним неправомірний зиск. Поліцейські передали правопорушника слідчо-оперативній групі.

Про це повідомляє патрульна поліція Слов'янська та Краматорська.

«Водій авто Chevrolet не обрав безпечну швидкість руху та виїхав за межі проїжджої частини – автомобіль здійснив наїзд на перешкоду. На щастя, внаслідок ДТП травми ніхто не отримав», — йдеться у повідомленні.

Вже під час оформлення ДТП та спілкування з водієм патрульні помітили у 56-річного городянина ознаки алкогольного сп'яніння.

Пройти огляд у встановленому законом порядку на місці або у медичній установі чоловік відмовився. Після чого поліцейські повідомили водія про те, що за вказане правопорушення на нього буде складено адміністративні матеріали.

Але громадянин, бажаючи уникнути відповідальності, запропонував патрульним неправомірний зиск у розмірі п'яти тисяч гривень.

Поліцейські попередили чоловіка про кримінальну відповідальність за такі дії згідно зі ст. 369 (Пропозиція, обіцянка чи надання неправомірної вигоди посадовій особі) ККУ.