Ракетный удар по Харькову: пострадали уже больше 50 человек, среди них — 6 детей

Оккупанты ударили по Харькову. Фото: Олег Синегубов

Число пострадавших в результате массированной атаки на Харьков значительно возросло. По состоянию на 14:21 52 человека получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.



«На данный момент количество раненых увеличилось до 52 человек, из них — 6 детей», —говорится в сообщении.



Ранее Синегубов писал, что в больницы доставили 16 человек, из них 2 — дети и двое взрослых — находятся на амбулаторном лечении.



Кроме того, 12 пострадавших госпитализированы имеют обломочные повреждения конечностей, туловища, лица, головы разных степеней тяжести. Трое пациентов в тяжелом состоянии, 9 — в среднем и легком.



Напомним, 2 января Харьков находится под массированной атакой россиян. Один гражданский погиб, есть повреждения из-за «прилетов» и возгорания.