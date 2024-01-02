Ракетний удар по Харкову: постраждали вже понад 50 осіб, серед них – 6 дітей

Окупанти вдарили по Харкову. Фото: Олег Синєгубов

Число постраждалих внаслідок масованої атаки на Харків значно зросло. Станом на 14:21 52 особи отримали поранення. Про це повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури та голова Харківської ОВА Олег Синегубов.



«На даний момент кількість поранених збільшилася до 52 осіб, з них — 6 дітей», — йдеться в повідомленні.



Раніше Синегубов писав, що до лікарень доставили 16 осіб, із них 2 — діти та двоє дорослих — перебувають на амбулаторному лікуванні.



Крім того, 12 постраждалих госпіталізовані мають уламкові ушкодження кінцівок, тулуба, обличчя, голови різних ступенів важкості. Троє пацієнтів у тяжкому стані, 9 – у середньому та легкому.







Нагадаємо, 2 січня Харків перебуває під масованою атакою росіян. Один громадянський загинув, є пошкодження через «прильоти» та загоряння.