ВС рассказали, что РФ может совершить очередной ракетный обстрел Украины совсем скоро

В Воздушных силах рассказали, что РФ может в очередной раз обстрелять Украину. По словам речника Воздушних сил Юрия Игната РФ на подкотовку может понадобится 4 дня. Об этом он заявил в эфире телеканала «КИЕВ24».

По его словам, россияне раньше времени программируют и направляют ракеты, которыми обстреливают Украину. Они настраивают маршрут, позволяющий оккупантам нанести повторную воздушную атаку в ближайшее время.

«На подготовку 4 дня достаточно, если у них есть определенные шаблоны. Ракета программируется, забивается ее маршрут, где ее повернуть направо, где ее повернуть налево, а где опуститься и выйти на удар. Это технологическое изделие, оно программируется специалистами, поэтому думаю в их есть возможности» — рассказал спикер ПС.