ВС розповіли, що РФ може здійснити черговий ракетний обстріл України зовсім скоро

У Повітряних силах розповіли, що РФ може вкотре обстріляти Україну. За словами речника Повітряних сил Юрія Гната РФ на підкотування може знадобитися 4 дні. Про це він заявив в ефірі телеканалу "КИЇВ24".

За його словами, росіяни раніше програмують і направляють ракети, якими обстрілюють Україну. Вони налаштовують маршрут, що дозволяє окупантам завдати повторної повітряної атаки найближчим часом.

«На підготовку 4 дні достатньо, якщо вони мають певні шаблони. Ракета програмується, забивається її маршрут, де її повернути праворуч, де її повернути ліворуч, а де опуститись і вийти на удар. Це технологічний виріб, він програмується фахівцями, тому думаю в них є можливості», - розповів спікер ПС.