В Белгороде раздались мощные взрывы

Работа ПВО в Белгороде. Кадр из видео

В российском Белгороде раздались мощные взрывы. В городе была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Втеже время губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Белгороде включили сирену ракетной опасности. Местных жителей попросили пройти к укрытиям.



«Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или другое безопасное место», — говорится в сообщении.



По предварительным данным, пострадавших нет.



В городе есть повреждения в частном секторе — в 3 домовладениях выбиты окна. Также повреждены газовая труба и один легковой автомобиль. В Белгородском районе в трех домовладениях повреждена кровля.



Обновлено. Минобороны РФ утверждает, что средствами ПВО были сбиты две ракеты ОТРК «Точка-У» и семь ракет РСЗО «Ольха». Были ли попадания, российское ведомство не уточнило.