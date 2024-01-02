У Білгороді пролунали потужні вибухи

Робота ППО в Білгороді. Кадр із відео

У російському Білгороді пролунали потужні вибухи. У місті було оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.



Водночас губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що у Білгороді включили сирену ракетної небезпеки. Місцевих мешканців пройти до укриття.



«Якщо ви знаходитесь на вулиці — спустіться в укриття або інше безпечне місце», — йдеться у повідомленні.



За попередніми даними, постраждалих немає.



У місті є пошкодження у приватному секторі — у 3 домоволодіннях вибиті вікна. Також пошкоджено газову трубу та один легковий автомобіль. У Білгородському районі у трьох домоволодіннях пошкоджено покрівлю.



Оновлено. Міноборони РФ стверджує, що засобами ППО було збито дві ракети ОТРК «Точка-У» та сім ракет РСЗВ «Вільха» ЗСУ. Чи були влучання, російське відомство не уточнює.



