В Черкассах начнут собирать пикапы Isuzu для ВСУ

Компания Ataman в Черкассах планирует наладить производство пикапов Isuzu D-Max в Украине для нужд Сил обороны. Об этом сообщила информационно-аналитическая группа Auto-Consulting.

Отмечается, что в 2024 году на мощностях предприятия Ataman планируется наладить производство японских пикапов. Сейчас на предприятии в Черкассах работает 400 человек, в планах дополнительно нанять еще 60 человек.

Государственные программы и финансирование закупок школьных автобусов позволяют планировать производство пикапов. В 2024 году предусмотрено на приобретение школьных автобусов 1 млрд гривен. Автобус Ataman изготавливается на шасси японских Isuzu. Локализация автобусов уже достигла 67%, а грузовика — более 30%. Отмечается, что «Черкасский автобус» вышел на показатели до начала полномасштабной войны.

Председатель наблюдательного совета Черкасского автобусного завода Ataman Александр Дорош заявил, что производить для Сил обороны будут пикапы Isudu D-Max. Такие машины уже присутствуют на украинском рынке и их, в частности, использует Национальная полиция.

Пикап имеет 1,9-литровый турбодизельный двигатель на 120 или 163 лошадиные силы. Дорожный просвет машины составляет 60 см. Isuzu D-Max имеет привод Part-time 4WD. Вместимость топливного бака составляет 76 литров.