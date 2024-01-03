У Черкасах почнуть збирати пікапи Isuzu для ЗСУ

Компанія Ataman у Черкасах планує налагодити виробництво пікапів Isuzu D-Max в Україні для потреб Сил оборони. Про це повідомила інформаційно-аналітична група AutoConsulting.

Наголошується, що у 2024 році на потужностях підприємства Ataman планується налагодити виробництво японських пікапів. Нині на підприємстві у Черкасах працює 400 осіб, у планах додатково найняти ще 60 осіб.

Державні програми та фінансування закупівель шкільних автобусів дозволяють планувати виробництво пікапів. 2024 року передбачено на придбання шкільних автобусів 1 млрд гривень. Автобус Ataman виготовляється на японському шасі Isuzu. Локалізація автобусів вже досягла 67%, а вантажівки — понад 30%. Зазначається, що «Черкаський автобус» вийшов на показники до початку повномасштабної війни.

Голова наглядової ради Черкаського автобусного заводу Ataman Олександр Дорош заявив, що виготовлятимуть для Сил оборони пікапи Isudu D-Max. Такі машини вже присутні на українському ринку. Їх, зокрема, використовує Національна поліція.

Пікап має 1,9-літровий турбодизельний двигун на 120 чи 163 кінські сили. Дорожній просвіт машини складає 60 см. Isuzu D-Max має привід Part-time 4WD. Місткість паливного бака становить 76 літрів.