В Киеве задержали бывшего украинского чиновника, работавшего на ФСБ РФ

В Киеве задержали экс-чиновника и политэксперта, который был агентом ФСБ. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в госизмене агенту ФСБ, который ранее предлагал присоединить восточные регионы Украины к Ростовской области РФ. Речь идет о бывшем работнике Министерства топлива и энергетики, Госкомрезерва и Министерства угольной промышленности. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.



Имя подозреваемого не называется, но по данным источников «Украинской правды» речь идет о Владимире Яковлеве.



Подозреваемому инкриминируют государственную измену и разжигание национальной вражды и ненависти. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Экс-чиновнику грозит до 15 лет тюрьмы.



«По данным следствия, бывший чиновник в 2014 году уволился с государственной службы и начал позиционировать себя как «политэксперт» и автор изданий, в которых восхвалял агрессивную политику Кремля в отношении Украины. С этого времени он находился на прямой связи с одним из руководителей 5-й службы ФСБ, который координировал его информационно-подрывную деятельность против Украины», — говорится в сообщении.



Кроме того, российский агент сотрудничал с Леонидом Пасечником (министр государственной безопасности «ЛНР») и публиковал в соцсетях сообщения, в которых предлагал «присоединить» восточные регионы Украины к составу Ростовской области.



Контрразведчики СБУ задержали фигуранта в собственном доме в Киеве. Во время обысков были изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны и документы, подтверждающие его подрывную деятельность в пользу России.



Более того, у него была обнаружена «награда за взаимодействие» от представителей России, а также запрещенная коммунистическая и прокремлевская символика.



Напомним, прокуратура автономии сообщила о подозрении протоиерею Симферопольской и Крымской епархии УПЦ МП. Его действия квалифицированы как пособничество государству-агрессору.