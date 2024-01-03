Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

В Киеве задержали бывшего украинского чиновника, работавшего на ФСБ РФ

03 января 2024, 17:16

В Киеве задержали бывшего украинского чиновника, работавшего на ФСБ РФ

В Киеве задержали экс-чиновника и политэксперта, который был агентом ФСБ. Фото: СБУ В Киеве задержали экс-чиновника и политэксперта, который был агентом ФСБ. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в госизмене агенту ФСБ, который ранее предлагал присоединить восточные регионы Украины к Ростовской области РФ. Речь идет о бывшем работнике Министерства топлива и энергетики, Госкомрезерва и Министерства угольной промышленности. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Имя подозреваемого не называется, но по данным источников «Украинской правды» речь идет о Владимире Яковлеве.

Подозреваемому инкриминируют государственную измену и разжигание национальной вражды и ненависти. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Экс-чиновнику грозит до 15 лет тюрьмы.

«По данным следствия, бывший чиновник в 2014 году уволился с государственной службы и начал позиционировать себя как «политэксперт» и автор изданий, в которых восхвалял агрессивную политику Кремля в отношении Украины. С этого времени он находился на прямой связи с одним из руководителей 5-й службы ФСБ, который координировал его информационно-подрывную деятельность против Украины», — говорится в сообщении.

Кроме того, российский агент сотрудничал с Леонидом Пасечником (министр государственной безопасности «ЛНР») и публиковал в соцсетях сообщения, в которых предлагал «присоединить» восточные регионы Украины к составу Ростовской области.

Контрразведчики СБУ задержали фигуранта в собственном доме в Киеве. Во время обысков были изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны и документы, подтверждающие его подрывную деятельность в пользу России.

Более того, у него была обнаружена «награда за взаимодействие» от представителей России, а также запрещенная коммунистическая и прокремлевская символика.

Напомним, прокуратура автономии сообщила о подозрении протоиерею Симферопольской и Крымской епархии УПЦ МП. Его действия квалифицированы как пособничество государству-агрессору.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

События
СБУ

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:45
На Херсонщине из-за российского обстрела погибла пожилая женщина — ОВА
14:16
Захватчики ищут фейковых наблюдателей на «выборы президента» — ЦНС
12:58
В Луганской области захватчики собираются превратить колонию в пыточную — ОВА
12:30
В оккупированном Мариуполе «скорые» отказываются приезжать на вызов — горсовет
12:20
Суд приговорил экс-начальника донецкой пыточной «Изоляция» к 15 годам заключения
11:40
Оккупанты пытаются наступать на Часов Яр — Сырский
10:58
Подпольщики обнаружили в Севастополе радиолокационную станцию оккупантов
10:34
Село под Запорожьем подверглось российскому обстрелу, двое погибших
09:30
Войска РФ покинули некоторые позиции в районе Вербового — Генштаб ВСУ
08:00
Взрывы в Севастополе: жители видели вспышку в районе аэродрома Бельбек
01:03
Донецк, Луганск и не только: Главные события 2 января
21:05
В оккупировнном Должанске на Луганщине света нет с начала декабря
17:45
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
15:44
Полковник оккупационной «полиции» и опер обокрали дом на Херсонщине
13:50
На Орехов Запорожской области оккупанты сбросили авиабомбы: разрушен целый подъезд, ранена женщина
10:17
В Мариуполе захватчики используют тактику «живого щита»
09:35
В Воздушных силах допускают запуск «Калибров» с Черного моря
16:28
Увеличили количество блокпостов и усилили патрулирование: в Донецке захватчики ищут людей с украинскими паспортами
12:19
В захваченных Донецке и Харцызске прогремели взрывы, сообщают о «прилетах»
11:51
В оккупированном Луганске раздаются взрывы
все новости
17:40
В Раде внесен законопроект о мобилизации с изминениями
17:16
В Киеве задержали бывшего украинского чиновника, работавшего на ФСБ РФ
17:14
В Киеве погибли 30 человек из-за воздушной атаки РФ, спасательные работы завершены
16:40
«Телемарафон» критикуют за радужную картину войны — NYT
15:49
В Черкассах начнут собирать пикапы Isuzu для ВСУ
15:35
В ОВА рассказали, где в Донецкой области возобновляют газоснабжение
15:11
В Донецкой области стартовала эвакуация местных жителей: детали
14:45
На Херсонщине из-за российского обстрела погибла пожилая женщина — ОВА
14:18
Войска РФ ударили ракетами по Авдеевке: есть жертвы
14:16
Захватчики ищут фейковых наблюдателей на «выборы президента» — ЦНС
13:30
В результате «аварийного схода боеприпаса» в Воронежской области пострадали четыре человека, есть повреждения
13:25
Норвегия отправит в Данию два F-16 для обучения украинских пилотов
12:58
В Луганской области захватчики собираются превратить колонию в пыточную — ОВА
12:55
Заместителей председателя Донецкой ОГА уволили с должностей — источник
12:30
В оккупированном Мариуполе «скорые» отказываются приезжать на вызов — горсовет
12:20
Суд приговорил экс-начальника донецкой пыточной «Изоляция» к 15 годам заключения
11:40
Оккупанты пытаются наступать на Часов Яр — Сырский
11:00
Оккупанты за сутки обстреляли шесть населенных пунктов Донецкой области: повреждены дома, больница и ЛЭП
10:58
Подпольщики обнаружили в Севастополе радиолокационную станцию оккупантов
10:38
Армия РФ утром обстреляла город Горняк: пострадал ребенок, есть разрушения
все новости
ВИДЕО
Денис Куликовский. Фото: Новости Донбасса Суд приговорил экс-начальника донецкой пыточной «Изоляция» к 15 годам заключения
03 января, 12:20
Работа ПВО в Белгороде. Кадр из видео В Белгороде раздались мощные взрывы
02 января, 22:27
Фото: Восточный Вариант В оккупировнном Должанске на Луганщине света нет с начала декабря
02 января, 21:05
HIMARS поразил новый комплекс РФ «Ястреб-АВ» Фото: Оперативный ВСУ ВСУ при помощи HIMARS поразили новый комплекс РФ «Ястреб-АВ»
02 января, 19:36
Оливье для ВСУ Фото: Новости Донбасса Новый год в окопах: волонтери привезли на передовую для ВСУ 11 тонн оливье
02 января, 17:24
Атака РФ на Киев и область унесла жизни трех людей. Фото: ГСЧС В результате российской атаки на Киев и область погибли четверо людей, более 60 пострадали
02 января, 16:00
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама