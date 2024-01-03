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У Києві затримали колишнього українського чиновника, який працював на ФСБ РФ

03 січня 2024, 17:16

У Києві затримали колишнього українського чиновника, який працював на ФСБ РФ

У Києві затримали екс-чиновника та політексперта, який був агентом ФСБ. Фото: СБУ У Києві затримали екс-чиновника та політексперта, який був агентом ФСБ. Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила про підозру у держзраді агенту ФСБ, який раніше пропонував приєднати східні регіони України до Ростовської області РФ. Йдеться про колишнього працівника Міністерства палива та енергетики, Держкомрезерву та Міністерства вугільної промисловості. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Ім'я підозрюваного не називається, але за даними джерел «Української правди» йдеться про Володимира Яковлєва.

Підозрюваному інкримінують державну зраду та розпалювання національної ворожнечі та ненависті. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Ексчиновнику загрожує до 15 років ув'язнення.

«За даними слідства, колишній чиновник у 2014 році звільнився з державної служби та почав позиціонувати себе як «політексперт» та автор видань, у яких вихваляв агресивну політику Кремля щодо України. З того часу він перебував на прямому зв'язку з одним із керівників 5-ї служби ФСБ, який координував його інформаційно-підривну діяльність проти України», — йдеться у повідомленні.

Крім того, російський агент співпрацював з Леонідом Пасічником (міністр державної безпеки «ЛНР») та публікував у соцмережах повідомлення, в яких пропонував «приєднати» східні регіони України до складу Ростовської області.

Контррозвідники СБУ затримали фігуранта у власному будинку в Києві. Під час обшуків було вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони та документи, що підтверджують його підривну діяльність на користь Росії.

На додаток, у нього було виявлено «нагороду за взаємодію» від представників Росії, а також заборонена комуністична та прокремлівська символіка.

Нагадаємо, прокуратура автономії повідомила про підозру протоієрею Сімферопольської та Кримської єпархії УПЦ МП. Його дії кваліфіковані як допомога державі-агресору.

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