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Кабмин хочет сохранить выплаты для уязвимых категорий ВПЛ, но нужно внести изменения

04 января 2024, 14:26

Кабмин хочет сохранить выплаты для уязвимых категорий ВПЛ, но нужно внести изменения

В феврале 2024 года в Украине могут быть отменены выплаты большинству внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Однако выплаты для уязвимых категорий внутренних переселенцев должны быть сохранены. Об этом вице-премьер-министр Ирина Верещук заявила в интервью, которое показали в эфире телемарафона.

«У нас в правительстве за выплаты ВПЛ отвечает министерство социальной политики. Летом текущего года по их инициативе было принято постановление, согласно которому регулируется порядок выплат в 2024 году. По этому постановлению с февраля месяца, то есть в январе люди получают выплаты по старым правилам, если ничего не будет изменено, а я знаю, что будет изменено, согласно постановлению большинство из тех, кто сейчас получает выплаты, могут не получить деньги. Если не будут внесены изменения в это постановление», — заявила она.

Как отмечается, речь идет о 2 млн человек из числа ВПЛ.

По ее словам, и президент Владимир Зеленский, и премьер-министр Денис Шмыгаль категорически не соглашаются, чтобы большинство ВПЛ не получали выплаты.

Верещук уточнила, что выплаты для уязвимых категорий внутренних переселенцев должны быть сохранены. В частности, для пенсионеров, детей-сирот, одиноких матерей и т.д.

«Наша задача, которую мы получили от премьер-министра в качестве поручения безотлагательно из Минцсополитики разработать и подать на утверждение правительства до января постановление, в котором расширят категории, которым будут продолжены выплаты в 2024 году», — резюмировала она.

Напомним, ранее мы «Новости Донбасса» писали, что большую часть переселенцев лишат ежемесячных выплат на проживание с 1 февраля

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