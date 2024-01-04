Кабмин хочет сохранить выплаты для уязвимых категорий ВПЛ, но нужно внести изменения

В феврале 2024 года в Украине могут быть отменены выплаты большинству внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Однако выплаты для уязвимых категорий внутренних переселенцев должны быть сохранены. Об этом вице-премьер-министр Ирина Верещук заявила в интервью, которое показали в эфире телемарафона.



«У нас в правительстве за выплаты ВПЛ отвечает министерство социальной политики. Летом текущего года по их инициативе было принято постановление, согласно которому регулируется порядок выплат в 2024 году. По этому постановлению с февраля месяца, то есть в январе люди получают выплаты по старым правилам, если ничего не будет изменено, а я знаю, что будет изменено, согласно постановлению большинство из тех, кто сейчас получает выплаты, могут не получить деньги. Если не будут внесены изменения в это постановление», — заявила она.



Как отмечается, речь идет о 2 млн человек из числа ВПЛ.



По ее словам, и президент Владимир Зеленский, и премьер-министр Денис Шмыгаль категорически не соглашаются, чтобы большинство ВПЛ не получали выплаты.



Верещук уточнила, что выплаты для уязвимых категорий внутренних переселенцев должны быть сохранены. В частности, для пенсионеров, детей-сирот, одиноких матерей и т.д.



«Наша задача, которую мы получили от премьер-министра в качестве поручения безотлагательно из Минцсополитики разработать и подать на утверждение правительства до января постановление, в котором расширят категории, которым будут продолжены выплаты в 2024 году», — резюмировала она.



Напомним, ранее мы «Новости Донбасса» писали, что большую часть переселенцев лишат ежемесячных выплат на проживание с 1 февраля.