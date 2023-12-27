Выплаты для переселенцев: Что изменится в 2024 году

Какие изменения ждут переселенцев в 2024 году. Фото: ГСЧС

2024 год станет годом изменений для внутренне перемещенных лиц. Большую часть переселенцев лишат ежемесячных выплат на проживание. ВПЛ из оккупированных еще в 2014 году населенных пунктов Донецкой и Луганской областей получают такую помощь уже почти 10 лет. Только размер ее изменялся. Что ждет переселенцев в следующем году и лишат ли помощи всех — читайте в статье «Новостей Донбасса».



Лишение выплат многих ВПЛ — ожидаемое

О том, что Кабинет министров решил изменить механизм начисления помощи, стало известно еще в июле. Тогда правительство приняло постановление, согласно которому выплаты ВПЛ продолжались на шесть месяцев — до 1 февраля 2024 года. Таким образом, январь станет последним месяцем помощи для многих перемещенных лиц. Общественные активисты, которые занимаются вопросами переселенцев, уверены, что такой подход вполне ожидаем. С началом полномасштабного вторжения перемещенных лиц стало очень много. К тому же боевые действия не прекращаются, количество ВПЛ постоянно растет. Так что выплаты для всех перемещенных лиц не могут быть бессрочными.



Экспертка по юридическим вопросам Общественного холдинга «Группа впливу» Мария Красненко разъясняет, что новые подходы к назначению помощи на проживание переселенцам учитывают много нюансов: сам факт перемещения из зоны боевых действий или временно оккупированных территорий и потерю жилья. Кроме того, были введены имущественные критерии. К примеру, покупка авто, выпущенного в течение 5 последних лет, недвижимости, депозитные счета с более чем 100 тысячами гривен.



«За три месяца до обращения и в течение всего периода обращения нельзя делать такое: покупать автомобиль, новый, из салона, с года выпуска которого прошло менее пяти лет. Нельзя покупать на сумму от 100 тысяч гривен движимое имущество, ценные бумаги, услуги, работы. Это не касается строительных материалов, если было повреждено жилье, не касается медицинских и образовательных услуг, не касается покупки жилья на территории, где проходят боевые действия. При этом исключение касается жилья, если его купили на основе кредитного договора, но первый взнос составил менее ста тысяч гривен», — комментирует юристка общественной организации «Донбасс SOS» Тайя Аврам.



Январь 2024 станет последним месяцем помощи для многих ВПЛ. Фото: ГСЧС

Что уже изменилось с 1 декабря

Некоторые изменения в отношении переселенцев Кабмин принял в ноябре. Согласно им, подаваться на выплаты в принципе могут уже не все.



«С 1 декабря за помощью могут обратиться лица, переместившиеся впервые или повторно только после 1 января 2022 года. Переместились из зон боевых действий, внесенных в перечень, с оккупированных территорий или у них уничтожено жилье или повреждено до такой степени, что непригодно для проживания. Сделали исключения для лиц, которые, например, получали помощь, но затем по определенным причинам вернулись домой. А теперь у них объявлена эвакуация и им нужно перемещаться снова. Не обязательно эвакуироваться вариантами, предоставляемыми администрацией. Можно уехать самому, но обязательно сообщить администрации, которая внесет в списки. Тогда такое лицо сможет получать пособие на проживание шесть месяцев», — объясняет Тайя Аврам.



Здесь важный момент, что эвакуация должна быть объявлена после 1 января 2023 года. То есть, жители Донецкой области под этот критерий уже не попадают, потому что там эвакуация проходит с прошлого года.



С 1 декабря 2023 года претендовать на выплаты могут уже не все ВПЛ. Фото: ГСЧС



Также появились требования по занятости переселенцев. С 1 декабря неработающее ВПЛ трудоспособного возраста должно, например, найти работу в течение 3 месяцев.



«Неработающие переселенцы должны способствовать своей занятости, иначе помощь будет прекращена через три месяца. Для этого можно трудоустроиться, зарегистрироваться как физическое лицо-предприниматель или подать заявление на получение гранта на собственный бизнес, ваучера на обучение и другие способы содействия. В том числе, быть зарегистрированным безработным», — комментирует экспертка по юридическим вопросам Общественного холдинга «Группа впливу» Мария Красненко.



Кроме этого, за помощью теперь может обратиться представитель семьи, а не каждый человек отдельно. Экспертка подчеркивает, что изменения также касаются возможности получения помощи в случае возвращения из-за границы. Обратиться с заявлением можно через 15 рабочих дней после возвращения в Украину.



Остались ли льготы

Эксперты подчеркивают: новые подходы достаточно сложны для понимания. Поэтому обращений на горячие линии от переселенцев очень много. Если грубо очертить изменения, то, согласно постановлению Кабинета министров, с 1 февраля выплаты будут прекращены всем перемещенным лицам, которые оформили помощь до 1 августа 2023 года. То есть, в первую очередь, речь идет именно о переселенцах, которые получили этот статус в начале войны, когда боевые действия совершались только на Донбассе.



В то же время помощь будут выплачивать еще шесть месяцев уязвимым группам ВПЛ, которые оформили ее после 1 августа 2023 года. Например, сюда относятся ВПЛ, у которых среднемесячный совокупный доход на одного члена семьи менее 4 прожиточных минимумов, а это 8372 грн в месяц.



«Сюда же попадают и пенсионеры с недостаточным доходом. Также речь идет о лицах, в составе семьи которых есть трое и более детей в возрасте до 18 лет, граждане, ухаживающие за лицами с инвалидностью I группы или детьми с инвалидностью в возрасте до 18 лет, лицами с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, или лицами, достигшими 80-летнего возраста. Такой перечень достаточно широк», — комментирует Мария Красненко.



Также речь идет о тех семьях, где один из родителей ухаживает за ребенком до шести лет. Или за несовершеннолетними, которые имеют тяжелые перинатальные поражения нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкологические заболевания, церебральный паралич, сахарный диабет первого типа. Этим категориям помощь будет продлена автоматически без дополнительного обращения.



Идентификация пенсионеров-ВПЛ по видеосвязи: для кого доступна

Перед Новым годом, а именно 8 декабря, было принято постановление, касающееся пенсионеров-переселенцев. Речь в нем об идентификации для продления пенсионных выплат. Теперь есть возможность проходить ее путем видеоконференцсвязи. Как напоминают в общественной организации «Донбасс SOS», пенсионеры, которые получили справку о взятии на учет ВПЛ до 24 февраля 2022 года, каждые полгода должны проходить идентификацию исключительно через «Ощадбанк». В период карантина, связанного с эпидемией COVID-19, эту необходимость приостановили. Однако в августе требование возобновили. Срок — до 31 декабря 2023 года. Тем, кто не успеет, пенсия будет начисляться, но проводить операции по картам станет невозможно. В условиях, когда многие ВПЛ выехали за границу, а часть живет близко к зоне боевых действий, физическая идентификация проблематична. Поэтому ее возобновление вызвало множество дискуссий.



«Отныне получатели пенсий могут подтвердить свою личность через такие платформы, как Google Meet, Signal, Skype, Telegram, Viber, WhatsApp или Zoom. Раньше идентификация могла проводиться только через “Ощадбанк”, впоследствии — еще и через портал Пенсионного Фонда с помощью электронной подписи с “Дия. Подпись”. Это особенно актуально для тех, чья пенсия была прекращена в связи с непрохождением физической идентификации», — комментирует Мария Красненко.



Пенсионеры-переселенцы получили возможность идентификации по видеосвязи. Но есть нюансы. Фото: Unsplash

Собственно, пока возможность прохождения идентификации по видео доступна только ВПЛ, которым уже заблокировали карточные счета. Подать заявку можно через Портал электронных услуг Пенсионного Фонда или по телефонам: 0800 503 753, (044) 281-08-70, (044) 281 08 71. В голосовом перечне следует выбрать «Вопрос по выплате пенсий и идентификации».



Эксперты отмечают: чтобы возможность видеоидентификации коснулась всех ВПЛ первой волны, Кабмин должен принять изменения в Постановление №637.



«Они уже подготовлены. Мы очень надеемся, что они будут приняты еще до Нового года. Ведь по состоянию на сегодняшний день в случае непрохождения физической идентификации до 31 декабря 2023 года, Ощадбанк остановит расходные операции по счетам таких пенсионеров», — говорит Мария Красненко.



В свою очередь эксперты «Донбасс SOS» напоминают, что до внесения изменений в постановление все остальные пенсионеры для идентификации могут прийти лично в «Ощадбанк» или авторизоваться на Портале Пенсионного Фонда с помощью «Дия. Подпись». Те, кто находится за рубежом, могут обратиться в дипломатическое учреждение. Затем документы нужно самостоятельно перенаправить в Пенсионный Фонд. Пенсионерам, прошедшим идентификацию такими способами, подавать заявление на видеосвязь не нужно.