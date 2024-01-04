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В Италии собираются провести выставку о «расцвете» Мариуполя после захвата Россией

04 января 2024, 15:45

В Италии собираются провести выставку о «расцвете» Мариуполя после захвата Россией

В социальной сети Facebook появился анонс выставки, которую планируют провести в итальянском городе Модена 20 января. В анонсе организаторы утверждают, что Мариуполь якобы восемь лет находился под оккупацией, а сейчас стал «символом восстания против киевской хунты» и активно развивается. 

Описание выставки содержит типичные пропагандистские нарративы, в частности о «быстром процессе восстановления» после того, как Мариуполь захватили российские войска.

Выставку-конференцию организует культурная ассоциация «Россия Эмилия-Романья». Организаторы обещают показать «результаты работы новой городской администрации» после оккупации Мариуполя.

На мероприятии планируются выступления президента ассоциации Луки Росси, генерального консула РФ Дмитрия Штодина, итальянского представителя международного движения русофилов Элизео Бертоласи и «независимого журналиста» Андреа Лучиди.

Министерство иностранных дел Украины уже осудило выставку как «пропагандистскую провокацию» и призвало отменить мероприятие.

Спикер МИД Олег Николенко в комментарии изданию «РБК-Украина» заявил, что выставка в Модене о «расцвете» Мариуполя под российской оккупацией — провокация.

МИД Украины уже поручило украинскому посольству в Риме подготовить официальное обращение.

«На официальном уровне Италия решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. И мы ожидаем, что на это пропагандистское мероприятие будет ответная реакция», — добавил Николенко.

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