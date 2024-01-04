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В Італії збираються провести виставку про «розквіт» Маріуполя після захоплення Росією

04 січня 2024, 15:45

В Італії збираються провести виставку про «розквіт» Маріуполя після захоплення Росією

У соціальній мережі Facebook з'явився анонс виставки, яку планують провести в італійському місті Модена 20 січня. В анонсі організатори стверджують, що Маріуполь нібито вісім років перебував під окупацією, а зараз став «символом повстання проти київської хунти і активно розвивається».

Опис виставки містить типові пропагандистські наративи, зокрема про «швидкий процес відновлення» після того, як Маріуполь захопили російські війська.

Виставку-конференцію організує культурна асоціація «Росія Емілія — Романья». Організатори обіцяють показати «результати роботи нової міської адміністрації» після окупації Маріуполя.

На заході плануються виступи президента асоціації Луки Россі, генерального консула РФ Дмитра Штодіна, італійського представника міжнародного руху русофілів Елізео Бертоласі та «незалежного журналіста» Андреа Лучіді.

Міністерство закордонних справ України вже засудило виставку як «пропагандистську провокацію» та закликало скасувати захід.

Спікер МЗС Олег Ніколенко у коментарі виданню «РБК-Україна» заявив, що виставка в Модені про «розквіт» Маріуполя під російською окупацією — провокація.

МЗС України вже доручило українському посольству у Римі підготувати офіційне звернення.

«На офіційному рівні Італія рішуче підтримує суверенітет та територіальну цілісність України. І ми очікуємо, що на цей пропагандистський захід буде реакція у відповідь», — додав Ніколенко.

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