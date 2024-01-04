Двое бывших сотрудников ГСЧС в Донецкой области перешли на сторону российских захватчиков

Двое бывших сотрудников ГСЧС Украины в Донецкой области перешли на сторону российских захватчиков. На даный момент предателям сообщено о подозрении.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

По данным следствия, житель Мариуполи и Новоазовска весной 2022 года заместитель начальника учебного пункта и сапер отделения проверки качества разминирования части пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда спецназначения ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области решили пренебречь клятвой и перешли на сторону российских оккупантов.



Мужчины заняли должности спасателя-кинолога отдела пиротехнических и специальных кинологических работ и сапера отделения пиротехнических работ так называемой аварийной части специального назначения.



Один из них с радостью позировал со служебной собакой перед руководителем «республики» на построении по случаю «торжественного» открытия «спасательного центра мнс россии».



В настоящее время граждане находятся в розыске.

В соответствии с законодательством мужчинам грозит лишение свободы на 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.