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Двоє колишніх співробітників ДСНС у Донецькій області перейшли на бік російських загарбників

04 січня 2024, 18:21

Двоє колишніх співробітників ДСНС у Донецькій області перейшли на бік російських загарбників

Двоє колишніх співробітників ДСНС України на Донеччині перейшли на бік російських загарбників. Наразі зрадникам повідомлено про підозру.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

За даними слідства, мешканець Маріуполі та Новоазовська навесні 2022 року заступник начальника навчального пункту та сапер відділення перевірки якості розмінування частини піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення ГУ ДСНС України в Донецькій області вирішили знехтувати клятвою та перейшли на бік російських.

Чоловіки обійняли посади рятувальника-кінолога відділу піротехнічних та спеціальних кінологічних робіт та сапера відділення піротехнічних робіт так званої аварійної частини спеціального призначення.

Один із них з радістю позував зі службовим собакою перед керівником «республіки» на побудові з нагоди «урочистого» відкриття «рятувального центру МНС Росії».

Наразі громадяни перебувають у розшуку.

Відповідно до законодавства чоловікам загрожує позбавлення волі на 15 років або довічне позбавлення волі із конфіскацією майна.

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