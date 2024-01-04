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Украинская компания оптом продавала РФ средства тактической медицины

04 января 2024, 22:25

Украинская компания оптом продавала РФ средства тактической медицины

СБУ разоблачила украинскую компанию, которая оптом продавала РФ средства тактической медицины. 

Об этом сообщает Служба безопасности Украины. 

По данным следствия, в течение 2022-2023 годов компания направила в Россию несколько партий тактических жгутов и бинтов собственного производства. Их общая стоимость - около 40 млн гривен.

Сообщается, что эту продукцию получали российские военные.

Как сообщили в СБУ, продукцию поставляли через одну из европейских стран. Там владелец компании создал подконтрольную фирму, которая якобы заказывала товар для продажи в ЕС. Но, после получения товаров, их отправляли в Россию.

При этом владелец компании для маскировки такой торговли с Россией занимался раскруткой своего имиджа как волонтера и заявлял о передаче медицинских средств украинским защитникам.

Злоумышленнику уже сообщили о подозрении. Ему грозит до 12 лет тюрьмы. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде ареста.

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