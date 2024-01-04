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Українська компанія оптом продавала РФ засоби тактичної медицини

04 січня 2024, 22:25

Українська компанія оптом продавала РФ засоби тактичної медицини

СБУ викрила українську компанію, яка оптом продавала РФ кошти тактичної медицини.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними слідства, протягом 2022-2023 років компанія направила до Росії кілька партій тактичних джгутів та бинтів власного виробництва. Їхня загальна вартість - близько 40 млн гривень.

Повідомляється, що цю продукцію отримували російські військові.

Як повідомили у СБУ, продукцію постачали через одну з європейських країн. Там власник компанії створив підконтрольну фірму, яка замовляла товар для продажу в ЄС. Але після отримання товарів їх відправляли до Росії.

При цьому власник компанії для маскування такої торгівлі з Росією займався розкручуванням свого іміджу як волонтера і заявляв про передачу медичних засобів українським захисникам.

Зловмиснику вже повідомили про підозру. Йому загрожує до 12 років ув'язнення. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту.

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