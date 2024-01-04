В Белгороде взрывы: один из снарядов разорвался во дворе дома

В российском Белгороде вечером 4 января была объявлена воздушная тревога, работала противовоздушная оборона.



Минобороны РФ утверждает, что средствами ПВО уничтожено 10 ракет РСЗО «Ольха» над Белгородской областью. Были ли попадания, не уточняется.



Двое человек, по предварительным данным, пострадали при обстреле Белгорода и Белгородского района, заявил губернатор Вячеслав Гладков.



В Белгороде есть повреждения в жилом секторе. В результате взрыва снаряда рядом с многоквартирным домом выбиты окна в нескольких квартирах, повреждены более 30 автомобилей, сообщает Гладков.



Последствия удара снаряда во дворе опубликовали очевидцы.



В Белгородском районе в одном домовладении повреждена кровля и посечен автомобиль, добавил Гладков.