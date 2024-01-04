У Білгороді вибухи: один із снарядів розірвався у дворі будинку

Наслідки падіння боєприпасу у Білгороді. Фото: соцмережі

У російському Білгороді ввечері 4 січня було оголошено повітряну тривогу, працювала протиповітряна оборона.



Міноборони РФ стверджує , що засобами ППО знищено 10 ракет РСЗВ «Вільха» над Білгородською областю. Чи були влучання, не уточнюється.



Двоє людей, за попередніми даними, постраждали під час обстрілу Білгорода та Білгородського району, заявив губернатор В'ячеслав Гладков.



У Білгороді є пошкодження у житловому секторі. Внаслідок вибуху снаряда поряд із багатоквартирним будинком вибито вікна у кількох квартирах, пошкоджено понад 30 автомобілів, повідомляє Гладков.



Наслідки удару снаряда на подвір'ї показали очевидці.



У Білгородському районі в одному домоволодінні пошкоджено покрівлю та посічено автомобіль, додав Гладков.